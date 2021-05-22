На Тенгизе продлили карантин

АТЫРАУ. 21 МАЯ - Главный государственный санитарный врач Атырауской области подписал новое постановление об ограничительных мерах в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с документом, продлевается карантин на месторождении Тенгиз до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Продовольственные и непродовольственные крытые рынки будут работать с 09.00 до 19.00 в будние дни, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с запретом работы в субботу и воскресенье.

Продовольственные и непродовольственные открытые рынки будут работать с 09.00 до 19.00 с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Торговым домам и ТРЦ, торговым сетям разрешено работать только в будние дни: с 10.00 до 22.00 при заполняемости не более 30% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 квадратных метров на 1 посетителя, с запретом работы в субботу и воскресенье, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них.

Объекты общественного питания в том числе летние площадки могут работать с 07.00 до 20.00 (без проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек).

Постановление вступает в силу с ноля часов 24 мая.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 23.59 20 мая в Казахстане зарегистрировано 368 748 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Атырауской области - 87.

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