Бекшин: Эпидемиологическая ситуация в Алматы все еще остается напряженной

АЛМАТЫ. 27 МАЯ - Эпидемиологическая ситуация в Алматы все еще остается напряженной, заявил в ходе брифинга главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эпидемиологическая ситуация в Алматы все еще остается напряженной, в матрице оценки эпидемиологической ситуации РК на 26 мая город Алматы находится в красной зоне. С регистрацией мутированных штаммов до 84%. Но, за последнюю неделю мая отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации со снижением от 700 случаев в апреле месяце до 290-300 случаев за истекшие сутки", - сказал Бекшин.

По его словам, за прошедшие сутки зарегистрировано 290 случаев, суточный прирост снизился в 3 раза с 1,2% в начале месяца до 0,4%, а показатель заболеваемости за последние 7 дней снизился на 7,7% с показателя 160,0 до 147,6.

Замедлилось увеличение симптомных больных к середине мая месяца с ощутимым снижением на 10% к концу месяца с 98% до 88%. При этом регистрация бессимптомных форм КВИ возросла до 12%.

Спад третьей волны КВИ, связанной с мутированными штаммами COVID-19, начавшейся 9 марта текущего года, обусловлен следующими предпосылками: сдерживание распространения инфекции принятыми ограничительными мерами на объектах и в социуме; образование на сегодня около 20% иммунной прослойки в городе (14,8% вакцинированных + 5% переболевших за последние 6 месяцев)", - отметил Бекшин.

По состоянию на 26 мая 2021 года в Алматы провакцинированы - 2557 человек. На 25 мая вакцину получили 293 928 граждан, что составляет 14,8%. Из общего количества привитых, 30 626 человек - это лица старше 60 лет. Китайской вакциной Sinopharm привито 12 529 человек.

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