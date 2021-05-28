Министр здравоохранения рассказал, когда казахстанцы смогут снять маски

НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой ответил в интервью блогеру Нартаю Аралбайулы на вопрос о том, когда казахстанцам разрешат обходиться без масок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы должны привить критическую массу населения. В планах у нас завершить это к началу осени", - сказал Цой, отвечая на вопрос блогера.

Министр привел в пример Израиль, США, где масочный режим отменен.

Они привили критическое количество граждан. Они до 60% довели прививки населения. После этого они смогли снять маски", - рассказал министр, отметив, что, благодаря коллективному иммунитету, граждане защищают друг друга от заражения.

Сейчас, по его словам, еще недостаточное количество казахстанцев получило вакцину и поэтому есть риск распространения инфекции в случае отмены масочного режима.

Он подчеркнул, что Казахстан сможет отменить масочный режим, когда будет привито не менее 60% населения и будет сформирован коллективный иммунитет.

В ходе интервью Алексей Цой назвал большим достижением Казахстана, что граждане могут бесплатно получить качественную вакцину от коронавируса.

Во многих странах это дело оплачивается и люди в очереди стоят", - подчеркнул он.

Министр также дал пояснения по компонентам вакцины.

Первый компонент вакцины уже дает 80% эффективности. Даже если человек один компонент привьет, он уже получает иммунитет", - заявил министр, добавив, что первый иммунитет появляется у привитого на 15-й день.

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