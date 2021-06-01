В Алматы привлекут к ответственности организатора фестиваля на две тысячи человек

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АЛМАТЫ. 31 МАЯ - 29 мая, около 20.30, по улице Нурмагамбетова Медеуского района мониторинговая группа выявила факт проведения массового фестиваля на территории заведения Offtop club. Порядка 2000 горожан, не соблюдая социальную дистанцию, без масок проводили время скученно на одной площадке, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Желающие посетить фестиваль проходили на площадку без регистрации в приложении Ashyq. Представители мониторинговой группы провели с владельцем заведения и организаторами фестиваля профилактическую беседу о соблюдении карантинных ограничений в период пандемии. Однако владелец клуба отказался писать объяснительную и предоставлять какую-либо информацию о своем заведении, сообщает акимат Алматы.





В настоящее время собран необходимый материал для передачи дела в районное управление санитарно-эпидемиологического контроля.

По информации акимата, всего 29 мая выявлено 15 нарушений установленных карантинных ограничений. В период с 30 по 31 мая в Алматы выявлено 5 нарушений карантинных мер. Всего в период с 20 марта по 31 мая представителями мониторинговых групп Алматы выявлено 1034 нарушения установленных ограничений. В управления полиции доставлены 3337 человек. Работа по выявлению нарушений карантина продолжится.

По состоянию на 23.59 30 мая в Казахстане зарегистрировано 386 549 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1405 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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