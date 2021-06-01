В Алматы привлекут к ответственности организатора фестиваля на две тысячи человек

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Желающие посетить фестиваль проходили на площадку без регистрации в приложении Ashyq. Представители мониторинговой группы провели с владельцем заведения и организаторами фестиваля профилактическую беседу о соблюдении карантинных ограничений в период пандемии. Однако владелец клуба отказался писать объяснительную и предоставлять какую-либо информацию о своем заведении, сообщает акимат Алматы.
В настоящее время собран необходимый материал для передачи дела в районное управление санитарно-эпидемиологического контроля.
По информации акимата, всего 29 мая выявлено 15 нарушений установленных карантинных ограничений. В период с 30 по 31 мая в Алматы выявлено 5 нарушений карантинных мер. Всего в период с 20 марта по 31 мая представителями мониторинговых групп Алматы выявлено 1034 нарушения установленных ограничений. В управления полиции доставлены 3337 человек. Работа по выявлению нарушений карантина продолжится.
По состоянию на 23.59 30 мая в Казахстане зарегистрировано 386 549 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1405 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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