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Бекшин подписал новое постановление об ограничительных мерах в Алматы

05.06.2021 78733
Бекшин подписал новое постановление об ограничительных мерах в Алматы
АЛМАТЫ. 5 ИЮНЯ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление об ограничительных мерах, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня подписано постановление главного государственного санитарного врача города Алматы по введению ограничительных мер в соответствии с критериями, утвержденными постановлениями главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. Критерии ограничения разделены на 2 блока согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 30 апреля для объектов, не являющихся участником проекта Ashyq и от 3 июня - для участвующих в проекте Ashyq", - сообщил Бекшин. 

 
Постановление вступает в силу 8 июня текущего года, то есть через 7 дней после входа в "желтую" зону. Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов Бекшин опубликовал на своей странице в Фейсбуке.
 

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