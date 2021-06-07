Бекшин подписал новое постановление об ограничительных мерах в Алматы

Сегодня подписано постановление главного государственного санитарного врача города Алматы по введению ограничительных мер в соответствии с критериями, утвержденными постановлениями главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. Критерии ограничения разделены на 2 блока согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 30 апреля для объектов, не являющихся участником проекта Ashyq и от 3 июня - для участвующих в проекте Ashyq", - сообщил Бекшин.
Постановление вступает в силу 8 июня текущего года, то есть через 7 дней после входа в "желтую" зону. Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов Бекшин опубликовал на своей странице в Фейсбуке.
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