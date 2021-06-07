В Китае одобрили применение вакцины против коронавируса для детей

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ПЕКИН. 6 ИЮНЯ - Китай разрешил экстренное применение CoronaVac, вакцины против COVID-19, произведенной китайской фирмой Sinovac, для детей в возрасте от 3 до 17 лет. Об этом сообщил председатель Sinovac Инь Вэйдун, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Издание Global Times со ссылкой на заявление главы Sinovac Инь Вэйдуна сообщает , что вакцина CoronaVac была одобрена для экстренного использования для этой возрастной группы. При этом неизвестно, когда вакцину введут в использование и с какого возраста разрешат.

Sinovac завершила I и II этапы клинических исследований с участием нескольких сотен добровольцев в этой возрастной группе, которые доказали, что вакцина так же безопасна и эффективна, как и для взрослых.

В начале июня Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину компании Sinovac для экстренного применения против коронавируса.

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