Казахстан перешёл в "зелёную" зону по темпам распространения COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 июня 2021 года, Республика Казахстан находится в "зелёной" зоне по темпам распространения COVID-19, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По данным матрицы, в "красной" зоне находятся Нур-Султан и Карагандинская область.

В "желтой" зоне - Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области.

В "зелёной" зоне - Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 989 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией . 1081 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. По состоянию на 5 июня зарегистрирован 21 случай заболевания пневмонией с признаками КВИ, два человека скончались от заболевания.

Всего по состоянию на 23.59 6 июня 2021 года в Казахстане зарегистрировано 395 064 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.

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