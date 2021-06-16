Глава Минздрава рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе заседания правительства рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 6 июня Казахстан находится в "зеленой" зоне. В "красной" зоне остается город Нур-Султан.

Число выявленных случаев КВИ за последнюю неделю снизилось на 16%. Занятость инфекционных коек в республике на 15 июня составляет 23%, реанимационных коек - 21%", - сообщил министр.

В мире зарегистрировано более 176 млн случаев коронавирусной инфекции. За сутки регистрируются более 290 тысяч случаев, умерло более 3,8 млн человек. Показатель летальности составил 2,1%.

За последнюю неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах СНГ. В том числе в Российской Федерации число заболевших в сравнении с предыдущей неделей увеличилось в полтора раза. Снова вводятся дополнительные и ограничительные меры", - отметил министр.

По его словам, в Казахстане на 15 июня 2021 года I компонентом провакцинировано 2 547 363 человека, II компонентом - 1 435 334 человека.

Наименьший процент охвата вакцинацией первым компонентом отмечается в Мангистауской области (13,2%), Костанайской области (19,5%), второго компонента -в Мангистауская области (7,3%). Акимам областей, городов взять под личный контроль охват населения вакцинацией против коронавирусной инфекции, проработать дополнительный стимул и усилить информационно-разъяснительную работу с населением", - сказал Цой.

Глава правительства поручил Министерству здравоохранения и акиматам держать санитарно-эпидемиологическую ситуацию на контроле, акимату Нур-Султана - уделить особое внимание соблюдению санитарно-эпидемиологических мер и вакцинации населения.

Масочный режим сохраняется, особенно в помещениях. Мониторинговым группам активизировать работу. Как известно, у наших соседей в регионе идет прирост заболеваемости, поэтому необходимо принимать дополнительные превентивные меры. В первую очередь это расширение охвата вакцинацией. Следует увеличить ежедневные объемы вакцинаций", - сказал Мамин.

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