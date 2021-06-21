Первый случай "черной плесени" выявлен в Аргентине

НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - Минздрав в Аргентине официально зафиксировал первый случай мукормикоза, известного как "черная плесень", после коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министерство здравоохранения страны сообщает, что в Национальную систему надзора за здоровьем поступило первое уведомление о случае мукормикоза, известного как "черный грибок", связанном с пациенткой из Формозы, у которой был COVID-19", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Женщине 47 лет, у нее артериальная гипертензия, сахарный диабет и был коронавирус.

Кроме того, расследуется еще один вероятный случай мукормикоза, также связанный с коронавирусом. Речь идет о скончавшемся 35-летнем мужчине из провинции Буэнос-Айрес, сообщает телеканал RT

Ранее первый случай "черной плесени" после COVID-19 был выявлен в Мексике.

Мукормикоз, или "черная плесень", - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом.

Летальные случаи заболевания были выявлены в ряде стран.

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