МВК рассмотрит вопрос ужесточения карантина в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - В городе Нур-Султан и других регионах Казахстана могут усилить санитарно-эпидемиологические требования из-за индийского штамма коронавируса, сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на заседании правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

МВК проведет заседание и будут рассматривать меры по усилению санитарно-эпидемиологических требований в городе Нур-Султан и других регионах", - сказал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

По его словам, "дельта"-штамм коронавируса обладает высокой контагиозностью и на 60% заразнее обнаруженных штаммов. Он отличается более коротким инкубационным периодом, до семи дней.

Недавние исследования показали, что индийский штамм коронавируса связан с более высокой вероятностью госпитализации и летальных случаев. При этом, появились новые клинические симптомы, такие как сильные боли в суставах и животе, кишечные проявления, потеря слуха", - отметил Цой.

По данным ВОЗ, Дельта-штамм, или SARS-CoV-2 выявлен в 74 странах мира.

Учитывая имеющиеся данные по заразности, тяжести течения и клинике, характерной для "индийского штамма", регионам необходимо обеспечить достаточный запас лекарственных средств, расходных материалов для ИВЛ-оборудования, средств индивидуальной защиты, резервного коечного фонда, а также готовность службы скорой помощи и мобильных бригад для оказания медицинской помощи пациентам с КВИ", - сказал министр.

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что в связи с распространением новых штаммов коронавируса, акимы регионов должны контролировать ситуацию. Граждане должны соблюдать дистанцию в местах массового скопления людей и носить средства индивидуальной защиты.

Также надо усилить работу мониторинговых групп во всех регионах. Те, кто приходят в общественные места должны строго соблюдать меры защиты, проходить по приложению Ashyq. Акимы регионов, все госорганы должны контролировать данную ситуацию", - заключил Тугжанов.

За последнюю неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на 4%. Это связано с увеличением на 40% по сравнению с прошлой неделей числа зарегистрированных случаев в Нур-Султане. Занятость инфекционных коек в республике на 22 июня составляет 25%, реанимационных коек - 21%. В семи регионах, где наблюдалась высокая заболеваемость, отмечается сокращение занятости как инфекционных, так и реанимационных коек.

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