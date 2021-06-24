Еще один регион РК перешел в "желтую" зону по темпам распространения COVID-19

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Мангистауская область перешла в "желтую" зону по темпам распространения COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации регионах Казахстана на 23 июня 2021 года, в "красной" зоне находится Нур-Султан.
В "желтой" зоне - Алматы, Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Мангистауская области.
В "зеленой" зоне - Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.
Напомним, Республика Казахстан находится в "желтой" зоне. По состоянию на 23.59 22 июня 2021 года в Казахстане подтвержден 411 771 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1248 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Кроме того, 21 июня зафиксирован 81 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 29 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 56 627, летальных случаев - 972, выздоровевших - 51 962.
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