Еще один регион РК перешел в "желтую" зону по темпам распространения COVID-19

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Мангистауская область перешла в "желтую" зону по темпам распространения COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации регионах Казахстана на 23 июня 2021 года, в "красной" зоне находится Нур-Султан.

В "желтой" зоне - Алматы, Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Мангистауская области.

В "зеленой" зоне - Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

Кроме того, 21 июня зафиксирован 81 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 29 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 56 627, летальных случаев - 972, выздоровевших - 51 962.

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