Бекшин: Вакцины защищают от всех мутированных штаммов

АЛМАТЫ. 23 ИЮНЯ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заявил, что российская и казахстанская вакцины защищают организм ото всех известных мутированных штаммов коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

У нас есть официальные заявления разработчиков Спутник V и QazVac о том, что вакцины предохраняют от заражения всеми известными мутированными штаммами", - сообщил Жандарбек Бекшин.

Также главный санврач добавил, что в городе зарегистрировано 32 случая повторного заражения коронавирусом.

Бекшин призвал казахстанцев вакцинироваться во избежание заболевания опасной инфекцией, особенно его штаммами.

Спикер подчеркнул, что сдержать заболеваемость и снизить смертность поможет только вакцина. Пока в Алматы вакцинированы 386 222 человека. За прошедшие сутки прививки от коронавирусной инфекции получили 5840 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 49 314 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства