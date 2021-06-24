Бекшин: Вакцины защищают от всех мутированных штаммов

АЛМАТЫ. 23 ИЮНЯ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заявил, что российская и казахстанская вакцины защищают организм ото всех известных мутированных штаммов коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
У нас есть официальные заявления разработчиков Спутник V и QazVac о том, что вакцины предохраняют от заражения всеми известными мутированными штаммами", - сообщил Жандарбек Бекшин.
Также главный санврач добавил, что в городе зарегистрировано 32 случая повторного заражения коронавирусом.
Бекшин призвал казахстанцев вакцинироваться во избежание заболевания опасной инфекцией, особенно его штаммами.
Спикер подчеркнул, что сдержать заболеваемость и снизить смертность поможет только вакцина. Пока в Алматы вакцинированы 386 222 человека. За прошедшие сутки прививки от коронавирусной инфекции получили 5840 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 49 314 человек.
Напомним, в Алматы выявлена вероятность циркуляции мутированного штамма коронавируса Дельта.
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