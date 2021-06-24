Ералы Тугжанов: В Казахстане нет предпосылок для введения локдауна

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - В Казахстане нет предпосылок для введения локдауна. Такое мнение озвучил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в службе центральных коммуникаций, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Этот вопрос не стоит на повестке дня. Вчера на заседании Межведомственной комиссии были приняты конкретные ограничительные меры, которые вводятся в Нур-Султане. Можно уверенно говорить, что это упреждающие меры. Это ограничения, касающиеся сферы услуг, мест массового скопления людей, торговых центров. Эта работа будет продолжена. Дальнейшее решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации", - заявил Тугжанов, отвечая на вопрос: может ли быть объявлен локдаун в Казахстане в связи с приходом индийского штамма.

В то же время Тугжанов отметил, что ужесточение карантина коснётся всего Казахстана.

В частности, будет сокращено время работы торговых центров, торговых сетей по реализации непродовольственных товаров, общепита, крытых непродовольственных рынков, введён запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе не более 100 человек.

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