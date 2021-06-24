Ералы Тугжанов: В Казахстане нет предпосылок для введения локдауна

Этот вопрос не стоит на повестке дня. Вчера на заседании Межведомственной комиссии были приняты конкретные ограничительные меры, которые вводятся в Нур-Султане. Можно уверенно говорить, что это упреждающие меры. Это ограничения, касающиеся сферы услуг, мест массового скопления людей, торговых центров. Эта работа будет продолжена. Дальнейшее решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации", - заявил Тугжанов, отвечая на вопрос: может ли быть объявлен локдаун в Казахстане в связи с приходом индийского штамма.
В то же время Тугжанов отметил, что ужесточение карантина коснётся всего Казахстана.
В частности, будет сокращено время работы торговых центров, торговых сетей по реализации непродовольственных товаров, общепита, крытых непродовольственных рынков, введён запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе не более 100 человек.
Также на брифинге Ералы Тугжанов сообщил, что в Казахстане ограничат работу сотрудников сферы обслуживания, не прошедших вакцинацию против COVID-19.
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