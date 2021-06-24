Тугжанов рассказал, когда Казахстан начнет поставлять вакцину QazVac в другие страны

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов входе брифинга в СЦК прояснил вопрос о поставках казахстанской вакцины QazVac в другие страны, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня у нас фактически ежемесячный объем - 100 тысяч. 25 июня у нас опять будет 100 тысяч. В июле тоже запланировано 100 тысяч. Начиная с конца августа, это 30 августа и где-то 1 сентября, у нас уже пойдет ежемесячный объем на уровне 600 тысяч. Поэтому полностью вопрос по производству на контроле. Кроме этого, хочу довести до вашего сведения, что большого дефицита нет. 30 тысяч сегодня в остатке находится QazVac", - отметил Ералы Тугжанов.

Заместитель премьер-министра отметил, что в первую очередь вакциной будут обеспечены казахстанцы.

Поэтому на июль, июнь, август не стоит вопрос поставки в другие страны. По Кыргызстану официальное обращение есть. В сентябре у нас будет около миллиона доз QazVac, тогда этот вопрос сможем дополнительно поднять", - добавил Ералы Тугжанов.

Ранее заместитель премьер-министра заявил , что в Казахстане нет предпосылок для введения локдауна.

Напомним, 22 июня министр здравоохранения и социального развития Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев заявил , что Казахстан выделил Кыргызстану 50 тысяч доз вакцины против коронавируса QazVac. 19 июня министр торговли и интеграции Республики Казахстан в рамках рабочего визита в Украину встретился с министром охраны здоровья Украины Виктором Ляшко. В ходе встречи казахстанская сторона информировала о разработке и производстве собственной вакцины QazVac и подтвердила готовность ее поставок в Украину, в том числе в качестве гуманитарной помощи.

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