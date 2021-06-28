Вакцинация позволит предотвратить вспышки коронавируса в студенческих коллективах

АЛМАТЫ. 24 ИЮНЯ - В Алматы учащиеся Египетского университета исламской культуры Нур-Мубарак призвали горожан, в частности студенческую молодежь, вакцинироваться от коронавируса. Будущие религиоведы отмечают, что иммунизироваться необходимо не только ради сохранения здоровья, но также для возвращения к прежнему формату обучения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первокурсник Бабурхужан Турахужаев рассказал, что приехал в Казахстан из Узбекистана. Там, как и во всем мире, столкнулись с эпидемией коронавируса.

Парень сообщил, что прежде часто ездил по миру, но пандемийное время не позволяет это делать. Студент добавил, что вакцинировался во время священного поста Рамадан.

Сегодня при каждой поездке в Узбекистан необходимо сдавать ПЦР-тестирование. Это очень неудобно, нужно подбирать время, подстраиваться под дату вылета. Думаю, многие сталкивались с этим. Вакцинация позволяет решить этот вопрос. Паспорт вакцинации дает некую свободу", - говорит Турахужаев.

За вакцинацию студенческой молодежи также выступает преподаватель университета Нур-Мубарак, теолог Уларбек Камысбек. Ученый считает, что высшее образование должно быть очным, в связи с пандемией оно реализовалось в разных формах, в том числе и дистанционной. Однако, по мнению преподавателя, лучше, когда студенты взаимодействуют с учителями в режиме реального времени. Так они получают образовательные услуги в полном объеме.

Я сам привился от коронавируса в два этапа. Побочных явлений не было. Это сделал ради здоровья своей семьи, близких, коллег, студентов. Мы часто проводим конференции, семинары, поэтому нам необходимо быть безопасными друг для друга", - сказал Уларбек Камысбек.

Преподаватель призвал молодежь Алматы ответственно подходить к своему здоровью, так как молодые люди находятся в группе риска и им тоже может угрожать тяжелая форма коронавирусной инфекции.

Убеждение о том, что коронавирус опасен только для пожилых, миф. Эта инфекция несет опасность всем возрастам. Вакцинация же позволит предотвратить вспышки коронавируса в студенческих коллективах и вернуться от дистанционного образования к очному", - продолжил преподаватель.

Всего за весь период с 1 КВРАЛЯ 2021 по 23 ИЮНЯ 2021 в Алматы вакцинировано 393 529 человек.

За прошедшие сутки получили прививки 7307 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 53 623 человек.

В городе функционирует 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 304 прививочные бригады из 1 257 человек.

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