В Израиле половина заболевших штаммом Дельта были вакцинированы препаратом Pfizer

ТЕЛЬ-АВИВ. 28 ИЮНЯ - Около половины заболевших штаммом Дельта были полностью привиты от коронавируса вакциной Pfizer, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Около половины инфицированных штаммом коронавируса Дельта Covid-19 в Израиле ранее были полностью привиты препаратом Pfizer. Вспышка заболевания побудила правительство вернуть масочный режим и другие ограничительные меры, пишет The Wall Street Journal.

По выводам израильских медиков, около 90% заболевших коронавирусом, инфицированы штаммом Дельта. При этом, как отмечает глава экспертной консультативной группы по COVID-19 Ран Балисер, половина инфицированных - это не привитые ранее дети до 16 лет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства