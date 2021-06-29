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В Израиле половина заболевших штаммом Дельта были вакцинированы препаратом Pfizer

28.06.2021 10396
ТЕЛЬ-АВИВ. 28 ИЮНЯ - Около половины заболевших штаммом Дельта были полностью привиты от коронавируса вакциной Pfizer, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Около половины инфицированных штаммом коронавируса Дельта Covid-19 в Израиле ранее были полностью привиты препаратом Pfizer. Вспышка заболевания побудила правительство вернуть масочный режим и другие ограничительные меры, пишет The Wall Street Journal.
 
По выводам израильских медиков, около 90% заболевших коронавирусом, инфицированы штаммом Дельта. При этом, как отмечает глава экспертной консультативной группы по COVID-19 Ран Балисер, половина инфицированных - это не привитые ранее дети до 16 лет.
 

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