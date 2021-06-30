В Курской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

ВОРОНЕЖ. 28 июня - Власти Курской области объявили о введении в регионе с 1 июля обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Решение было принято в понедельник на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу, сообщает РИА НОВОСТИ

Наша задача - до 1 сентября привить первым компонентом не менее 70% от числа запланированных, и тогда у нас будет подушка безопасности, и у нас осенью не будет всплеска и подъема заболеваемости. Поэтому такое предложение: чтобы не ограничивать деятельность предприятий и организаций Курской области, предлагаю обязать работодателей... обеспечить проведение профилактических прививок не менее 70% от общей численности работников по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции", - сказал на заседании заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.

В частности, вакцинации подлежат работники сферы торговли и услуг, общепита, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты, ЖКХ, образования, здравоохранения, соцобслуживания, культуры и искусства, физкультуры, служащих.

Предлагаю это постановление принять в действие с 1 июля", - добавил Белостоцкий.

Губернатор Роман Старовойт поддержал предложение.

На 28 июня первым компонентом вакцины от коронавируса привиты в области 176 150 человек, завершил вакцинацию 141 281 человек. По данным администрации, для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо привить более 534 тыс. человек. Население Курской области составляет около 1,1 млн человек.

Напомним, что в Казахстане в связи с появлением Дельта-штамма постановлением главного государственного санврача вводятся ограничения на работу для работников сферы услуг , крупных организованных коллективов без вакцинации против COVID-19.

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