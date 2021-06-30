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НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Премьер-министр Аскар Мамин поручил усилить темпы вакцинации в Западно-Казахстанской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Акимам необходимо усилить темпы вакцинации, особенно в Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях. Очевидна необходимость введения обязательной вакцинации в трудовых коллективах, в сферах услуг и образования", - сказал Мамин в ходе заседания правительства.
По словам главы правительства, санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане меняется. Растет заболеваемость COVID-19. Фиксируется рост Дельта-штамма коронавируса в Алматы и других регионах. Индекс репродуктивности вируса повысился до 1,2, занятость инфекционных коек составляет 27%, реанимационных - 24%.
Во всех регионах "красной зоны" должны действовать ограничительные меры, усилена работа мониторинговых групп, обеспечена готовность резервных инфекционных коек, достаточность лекарственных средств и медицинских изделий, сообщает пресс-служба правительства.
Ранее санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что ситуация в городе осложнилась и призвал население серьезно относиться к рекомендациям эпидемиологов и медиков.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 1321 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
В "красной зоне" находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
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