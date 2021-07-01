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В Казахстане растет число желающих вакцинироваться от коронавируса

30.06.2021 7993
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - В Казахстане растет число желающих вакцинироваться. Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель председателя правления Национального центра охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан Айнагуль Куатбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Айнагуль Куатбаевой, в настоящее время растёт число желающих вакцинироваться. За последние сутки более 88 тыс. человек привиты первым компонентом, более 46 тыс. - вторым компонентом.
 

По последним данным, по Казахстану 3 335 172 человека получили первую дозу вакцины, 2 596 000 человек - вторую дозу. Ещё одно из актуальных проблем - состояние заболеваемости среди населения - рост госпитализаций в стационары. 596 больных находятся в тяжёлом состоянии, из них 103 находятся в критическом состоянии, 67 обеспечены ИВЛ. Вместе с тем, согласно проведённому анализу, за последние 7 дней обеспеченность койко-мест в инфекционных стационарах увеличилась с 25 до 29%, потребность в реанимационных койках возросла с 20 до 24%", - сказала Куатбаева.

 
Спикер отметила, что вакцинация переболевших теперь разрешена через 3 месяца после выздоровления из-за высокого риска повторного заражения. 
 
Она также ответила на вопрос об эффективности вакцина против Дельта-штамма.
 

При проведении разъяснительной работы среди населения мы говорим о том, что любая из 4 используемых в Казахстане вакцин, является эффективной - одним из показателей являются антитела, образующиеся при попадании в организм, и способные нейтрализовать вирус. Это также снижает риск заражения инфекцией. В связи с этим, несмотря на снижение активности сыворотки в 2,6 раза, эффективность вакцины "Спутник V", по-прежнему, высока. Эффективность снизилась только с 92 до 90%. 90% относятся к категории очень высоких показателей противодействия вирусам КВИ", - пояснила Айнагуль Куатбаева.

 
Она подчеркнула, что все 4 вакцины, используемые на территории Казахстана, также могут противостоять другим вариантам КВИ, циркулирующим по всему земному шару, в том числе "индийскому" штамму.

Напомним, на сегодняшний день Казахстан находится в "красной" зоне по заболеваемости КВИ.  За прошедшие сутки зарегистрировано 2016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 

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