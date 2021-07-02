Казахстан признал действительными паспорта вакцинации шести стран

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова. Согласно документу, Казахстан признал действительным паспорта вакцинации шести стран, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На территории РК признаются действительными паспорта / сертификаты / справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызстана и Молдовы.

Также своим постановлением Киясов расширил список противопоказаний к вакцинации от КВИ.

Противопоказания к введению вакцины: аллергия на какой-либо компонент (активные вещества, вспомогательные вещества) вакцины, или аллергические реакции на предыдущее введение данной вакцины; серьезные хронические заболевания или гиперчувствительность в анамнезе; высокая температура или острая фаза заболевания из-за риска кровотечения, которое может возникнуть при внутримышечном введении вакцины; беременность и период лактации; возраст до 18 лет", - говорится в тексте постановления.

По результатам проведения вакцинации против КВИ у граждан Казахстана и иностранных граждан, имеющих вид на жительство, формируется электронный "Паспорт вакцинации" в сервисе "Цифровые документы" мобильного приложения eGov mobile.

Постановление вступает в силу с 1 июля.

22 июня стало известно, что Венгрия первой в ЕС признала казахстанские паспорта вакцинации.

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