Минздрав: Индийский штамм обнаружен во всех областях, Нур-Султане, Алматы и Шымкенте

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НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Индийский штамм коронавируса обнаружен во всех областях Казахстана , а также в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с распространением Дельта-штамма в мире Министерством здравоохранения проведен ПЦР-скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ. На 1 июля 2021 года проведен ПЦР-скрининг 414 проб на выявление индийского штамма. По результатам в 48,3% обнаружен индийский штамм во всех областях и городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте. Окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к Дельта-штамму будет определено после завершения полногеномного секвенирования ДНК-образцов", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что особенностями клиники "Дельта" штамма является сокращение инкубационного периода до 5 дней, превалирует кишечная симптоматика, быстрое прогрессирование заболевания, увеличение числа заболевших лиц более молодого возраста, более тяжелое течение среди детей и беременных.

В этой связи Министерство здравоохранения просит казахстанцев заботится о своем здоровье и здоровье своих близких и родных. Единственным способом защиты от инфекции является завершенный курс вакцинация против COVID-19. Вместе с тем для уменьшения риска распространения вируса необходимо соблюдение всех профилактических мер: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, гигиены рук, проветривание помещений и так далее", - говорится в сообщении Минздрава.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 1 июля 2021 года Дельта-штамм SARS-CoV-2 выявлен в 96 странах мира.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 590 новых случаев заболевания коронавирусом . Всего по состоянию на 1 июля в Казахстане подтверждено 428 163 случая.

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