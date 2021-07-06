В Казахстане возбуждены уголовные дела за подделку паспортов вакцинации

ПЕТРОПАВЛОВСК. 5 ИЮЛЯ - В Казахстане возбуждены уголовные дела за подделку результатов ПЦР-тестирования и паспортов вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы получаем различные сигналы по Северо-Казахстанской области. Буквально на днях при проведении МВК на уровне республики констатировано, что было зарегистрировано несколько случаев таких подделок паспортов. Мы в своей области слышим такие сигналы, но на сегодняшний день понять степень достоверности и найти тех, кто это делает, не можем, заказчиков и посредников мы пока не определили. По поручению руководства акимата области были даны указания всем правоохранительным органам проводить соответствующую работу по выявлению таких лиц. Управление здравоохранения требует, чтобы руководство больниц соблюдало жесткий контроль, чтобы не было никаких подделок. Потому что эта подделка по сути - подделка жизни", - рассказал и.о. руководителя управления здравоохранения СКО Нурлан Айманов, пишет Петропавловск.news .

Он обратился ко всем неравнодушным гражданам, чтобы они, если им станет известно о подобных фактах, незамедлительно сообщали об этом на телефон 102 или лично ему, в управление здравоохранения, а также в прокуратуру области.

Главный санитарный врач области Асет Жуматаев напомнил, что подделка любых документов преследуется законом и является уголовно наказуемым действием. Он отметил, что те лица, которые покупают такие паспорта, обманывают себя и нас всех.

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