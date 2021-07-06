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В Жамбылской области ужесточат карантин

05.07.2021 9208
ТАРАЗ. 5 ИЮЛЯ - В Жамбылской области с 7 июля ужесточат карантин, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующее постановление главного санитарного врача области Байдилды Шиналиева опубликовано сегодня на сайте gov.kz.
 
В частности, вводится строгий запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей.
 
Деятельность социально-экономических объектов будет контролироваться на основании критериев "красной зоны". 
 
Шиналиев также поручил организовать ежедневный мониторинг за соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима работы и требований противоэпидемического режима. 
 
Настоящее постановление вступает в силу 7 июля 2021 года в ноль часов.
 

В "красной" зоне находятся города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская, Павлодарская области. 
 
В "желтой" зоне - Алматинская, Актюбинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области. 
 
В "зеленой" зоне - Восточно-Казахстанская и Туркестанская области. 
 

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