Тугжанов отметил недостаточно активную работу мониторинговых групп

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - 7 июля под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения COVID-19 на территории РК, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Министр здравоохранения Алексей Цой доложил, что в связи с ростом распространения COVID-19 все регионы приняли усиленные ограничительные меры, сообщает пресс-служба главы правительства.

При этом за последние 2 недели отмечается увеличение заболеваемости COVID-19 в Мангистауской области в 2,7 раза, в Актюбинской области - в 2,1 раза.

Вице-премьер отметил, что рост заболеваемости КВИ в данных регионах напрямую зависит от низких темпов иммунизации населения. Так, в Мангистауской области привито всего 19,7% населения от подлежащего контингента, в Актюбинской области - 31,4%, в Западно-Казахстанской области - 31,6%.

Председатель МВК было поручил усилить работу по информированности населения о пользе вакцинации.

Также было отмечена недостаточно активная работа мониторинговых групп по контролю соблюдения карантинного режима, особенно в Алматинской, Мангистауской и Актюбинской областях.

В завершение заместитель премьер-министра отметил необходимость увеличения охвата населения вакцинацией от КВИ.

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