Калифорнийская мутация коронавируса Эпсилон научилась обходить антитела

САКРАМЕНТО. 8 ИЮЛЯ - Мутация коронавируса Эпсилон, обнаруженная в Калифорнии, научилась обходить антитела. Исследование ученых Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology опубликовано в журнале Science, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Специалисты нашли у нового штамма SARS-CoV-2 три мутации в критически важных участках спайкового белка, который вирус использует для сцепки с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) на поверхности клетки. Одно из этих изменений повлияло на рецептор, связывающий участок "шипа" коронавируса. Другие две мутации реконструировали часть N-концевого домена спайкового белка. Благодаря этим метаморфозам коронавирус "научился" нейтрализовать моноклональные антитела, которые вырабатываются после прививки вакцинами Pfizer и Moderna, сообщает РИА Новости

Спайковые мутации штамма Эпсилон таким же образом обходят естественные антитела, возникающие у человека после заражения коронавирусной инфекцией, утверждают ученые.

По оценкам специалистов, эффективность вакцин Moderna и Pfizer по отношению к "калифорнийскому" варианту SARS-CoV-2 снизилась на 50-70%.

25 июня научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь предположила , что штамм коронавируса Дельта на следующем этапе распространения COVID-19 станет доминирующим во многих странах мира. Ранее индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) признал штамм коронавируса Дельта-плюс (B.1.617.2.1) "вариантом, вызывающим беспокойство".

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