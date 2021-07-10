Еще один регион Казахстана перешел в "красную" зону по темпам распространения коронавируса

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Актюбинская область Казахстана перешла в "красную" зону по темпам распространения коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская и Павлодарская области.

В "желтой" зоне - Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне - Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.





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