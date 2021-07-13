В Алматы не зафиксированы случаи осложнений после вакцинации от КВИ

АЛМАТЫ. 12 ИЮЛЯ - В Алматы нет случаев осложнений после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на брифинге заявил руководитель департамента общественного здоровья Нариман Табынбаев, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодня у нас зарегистрировано более 5 тыс. случаев так называемой "ожидаемой реакции" после вакцинации. Здесь имеются ввиду боль в месте укола, повышение температуры, слабость и прочее. Что касается осложнений после вакцинации - у нас таких случаев не зафиксировано: гангрены, нагноения, инсульты, острая сердечная недостаточность или что-то еще", - сказал Нариман Табынбаев.

Он также отметил, что расследование двух летальных случаев, которые были зафиксированы после вскоре получения прививки от COVID-19, не подтвердили связи с вакцинацией. В обоих случаях причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

По информации акимата города, на сегодня в Алматы I компонентом вакцинировано 585 116 человек. В том числе за прошедшие сутки вакцинированы 9 418 человек. В городе функционирует 212 пунктов вакцинации. Задействованы 308 прививочных бригад из 1 260 человек.

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