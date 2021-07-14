Главный санврач Алматы подписал новое постановление о карантине

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АЛМАТЫ. 13 ИЮЛЯ - Согласно новому постановлению главного санитарного врача города Алматы Жандарбека Бекшина, изменения касаются организации марафонов и спортивных мероприятий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В городе разрешено проводить марафоны на открытом воздухе, но только участникам Ashyq с заполняемостью не более 30 человек.

Проведение спортивных мероприятий со зрителями разрешается проводить участникам Ashyq с заполняемостью не более 20%.

Меры вступили в силу с 13 июля.

По состоянию на 23.59 12 июля в Казахстане подтверждено 462 417 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 3693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 535.

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