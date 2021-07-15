Больной в тяжелой форме КВИ казахстанец признался в покупке паспорта вакцинации

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - В ходе брифинга в СЦК руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Минздрава РК Роза Кожапова рассказала, что привитые от КВИ могут заболеть, но, как правило, привитые люди переносят заболевание в более легкой форме, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Мы мониторим количество заболевших: среди первой дозы привитых - 1325 случаев заражения, среди лиц, привитых второй дозой, - 964 случая. Мы также мониторим течение заболевания среди привитых - есть госпитализированные, но многих госпитализируют из-за того, что у них сопутствующий фон достаточно тяжелый", - сказала Роза Кожапова.

Она также рассказала про случай, когда заболевший пациент признался в покупке паспорта вакцинации.

Человек на самом деле не был привит, он нарушил законодательство и получил паспорт, о чем он сам признался, когда его состояние стало тяжелым. Сказать о том, что у заболевших привитых заболевание протекает тяжело, - это очень редко и низкий показатель", - рассказала Кожапова.

По состоянию на 23.59 13 июля в Казахстане подтверждено 466 792 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 4375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

14 июля премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК поручил усилить карантинные меры в четырех регионах.

Также 14 июля с учетом эпидемиологической ситуации (активное распространение Дельта-штамма КВИ) и охвата вакцинацией Министерством здравоохранения обновлен прогноз эпидемиологической ситуации.

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