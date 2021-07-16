В Казахстане утверждены новые сроки обязательной вакцинации

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НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан своим постановлением утвердил новые сроки обязательной вакцинации работников, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно постановлению, необходимо в срок до 10 августа 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев).





Напомним, 12 июля заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанова поручил в срок до 19 июля пересмотреть и установить реальные сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса.





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