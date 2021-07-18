Первый случай коронавируса выявили в Олимпийской деревне в Токио

ТОКИО. 17 ИЮЛЯ - Первый случай заболевания коронавирусом выявили в Олимпийской деревне в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Тест на коронавирус у иностранного гражданина показал положительный результат. При этом гражданство, пол и возраст заразившегося не сообщаются, пишет Lenta.ru

По информации портала, ранее коронавирус был выявлен у шести человек - спортсменов и персонала команд из Уганды, Израиля, Сербии, России и Нигерии.

Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.





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