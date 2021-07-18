Противникам прививок провели экскурсию в "красной" зоне инфекционной больницы Алматы

АЛМАТЫ. 17 ИЮЛЯ - Алматинские антипрививочники встретились с главным санитарным врачом города Жандарбеком Бекшиным, который пригласил их в один из инфекционных стационаров, чтобы показать, что одна из причин роста заболеваемости коронавирусом - пропаганда против прививок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Изначально антипрививочники пришли на прием к главному санврачу, чтобы высказать свое недовольство проходимой в городе вакцинацией против коронавируса.

Иногда их аргументы были абсурдными, противники вакцинации говорили, что нарушаются их права на жизнь. При этом санитарные врачи и эпидемиологи выслушивали претензии "диванных" вирусологов и старались не только научно, но и популярно объяснить цель вакцинации во всем мире", - рассказали в акимате Алматы.

Когда встреча с антиваксерами перешла на повышенные тона, Жандарбек Бекшин предложил продолжить диалог после "экскурсии" в реанимацию, где лежат тяжелобольные КВИ.

В инфекционную больницу согласились пойти только трое из активных антиваксеров. В "красную" зону вошли Каржауов Кудабай, Шардаров Сакен и Караев Асылбек. В ходе необычной и местами шокирующей экскурсии приглашенные антипрививочники смогли пообщаться с работниками инфекционного госпиталя и пациентами", - отметили в ведомстве.

Главный санврач города отметил, что пациенты реанимационных отделений данной больницы практически все невакцинированные.

Такое большое количество людей и те, кто попал на койки реанимационных отделений, - это результат работы антиваксеров. Я хотел, чтобы они своими глазами увидели, как тяжело больным, медработникам", - сказал он.

В ходе "экскурсии" антипрививочников ознакомили с ситуацией в реанимации, где лежат пациенты в тяжелом состоянии.

По информации пресс-службы акима, несмотря на активную пропаганду антиваксеров, в Алматы другие жители активно вакцинируются. По состоянию на 15 июля в городе первый компонент вакцины получили свыше 635 тыс. человек. Активно поддерживают прививочную кампанию лица старше 60 лет.

В настоящее время в инфекционных стационарах находится свыше 2200 горожан, в числе которых более 180 детей. Эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной с тенденцией к ухудшению. Это связано с продолжающимся заражением невакцинированного и непереболевшего населения вариантом дельта, или индийским штаммом коронавирусной инфекции. С начала текущего года всего в городе зарегистрировано более 63 тысяч случаев КВИ, причем в подтверждение более высокой контагиозности индийским штаммом коронавирусной инфекции за истекшую неделю заболеваемость КВИ возросла почти в 2 раза", -проинформировали в акимате.

За последнюю неделю, добавили в ведомстве, продолжается нарастание удельного веса "симптомных" больных с 87% до 90% против 50% во время первой волны эпидемии в прошлом году, обусловленной уханьским вариантом COVID-19.

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