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В ВКО продлили карантин

18.07.2021 7993
В ВКО продлили карантин
Image by Miguel A. Padrinan from Pixabay
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 18 ИЮЛЯ - Главный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал постановление о продлении карантинных мер в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В тексте документа сообщается о том, что ограничительные меры с особыми условиями продлеваются с 21 июля по 3 августа 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.
 
Продолжается действие запрета на организацию, проведение и участие в массовых семейных торжествах, коллективных и памятных мероприятиях, в том числе на дому.
 
Работодателей обязывают ввести дифференцированный график работы с целью недопущения скученности граждан в часы пик: утром (с 08.00 до 10.00), вечером (с 18.00 до 20.00).
 
Ограничивается допуск на работу в очном режиме сотрудников, не получивших вакцинацию против COVID-19.
 
Постановление вступает в силу с 21 июля.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
 

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