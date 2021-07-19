В ВКО продлили карантин

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 18 ИЮЛЯ - Главный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал постановление о продлении карантинных мер в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В тексте документа сообщается о том, что ограничительные меры с особыми условиями продлеваются с 21 июля по 3 августа 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.

Продолжается действие запрета на организацию, проведение и участие в массовых семейных торжествах, коллективных и памятных мероприятиях, в том числе на дому.

Работодателей обязывают ввести дифференцированный график работы с целью недопущения скученности граждан в часы пик: утром (с 08.00 до 10.00), вечером (с 18.00 до 20.00).

Ограничивается допуск на работу в очном режиме сотрудников, не получивших вакцинацию против COVID-19.

Постановление вступает в силу с 21 июля.

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