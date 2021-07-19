В ВКО продлили карантин

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В тексте документа сообщается о том, что ограничительные меры с особыми условиями продлеваются с 21 июля по 3 августа 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.
Продолжается действие запрета на организацию, проведение и участие в массовых семейных торжествах, коллективных и памятных мероприятиях, в том числе на дому.
Работодателей обязывают ввести дифференцированный график работы с целью недопущения скученности граждан в часы пик: утром (с 08.00 до 10.00), вечером (с 18.00 до 20.00).
Ограничивается допуск на работу в очном режиме сотрудников, не получивших вакцинацию против COVID-19.
Постановление вступает в силу с 21 июля.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
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