ВОЗ повысила приоритет вакцинации для кормящих и беременных женщин

АЛМАТЫ. 20 ИЮЛЯ - Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по прививкам от COVID для кормящих и беременных, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Беременным повысили приоритет по прививке из-за риска тяжелого течения COVID-19, а кормящим матерям посоветовали не отказываться от вскармливания из-за вакцинации, поскольку иммунитет может передаваться с молоком к ребенку", - сообщает сайт РБК.

Стратегическая консультативная группа ВОЗ по иммунизации (SAGE) пришла к выводу, что вакцинация беременных женщин имеет больший приоритет, чем раньше. Об этом говорится в обновленной "дорожной карте" по использованию вакцин в условиях их дефицита.

По данным организации, беременные имеют повышенный риск тяжелой формы коронавирусной инфекции. Заболевание COVID-19 повышает вероятность преждевременных родов, а новорожденные часто нуждаются в интенсивной терапии.

В связи с этим SAGE поместила беременных на второй этап эпидемиологических сценариев "дорожной карты" приоритизации. Это означает, что страны с ограниченным объемом вакцин должны прививать будущих матерей во вторую очередь - после медперсонала, пожилых граждан и людей с хроническими болезнями.

Кроме того, эксперты ВОЗ обновили рекомендации по поводу вакцин для кормящих матерей. Пока что у организации нет данных, что COVID-19 представляет для них большую опасность, чем для других категорий людей.

Некоторые краткосрочные исследования показали, что иммунизация кормящих матерей не представляет опасности для младенцев, а предварительные данные свидетельствуют, что защита от вакцины может передаваться от матери к ребенку", - говорится в сообщении ВОЗ.

В связи с этим эксперты не рекомендуют прекращать грудное вскармливание из-за вакцинации.

Ранее российские ученые доказали, что риск заражения коронавирусом у беременных втрое выше, чем у остальных людей. При этом у 80% будущих матерей болезнь протекала в бессимптомной или легкой форме.

Кроме того, в июле Минздрав РФ заявил, что препарат "Спутник V" не представляет опасности для беременных женщин.

Разработчик вакцины Александр Гинцбург говорил, что препарат будет защищать не только беременных, но и их новорожденных детей через грудное молоко уже после вакцинации.

Между тем в Северном Казахстане от коронавируса скончался годовалый ребёнок. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения СКО, малыш заразился коронавирусной инфекцией, потому что его родственники не были вакцинированы.

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