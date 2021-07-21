В России предлагают ввести наказание за призывы к отказу от прививки

МОСКВА. 20 ИЮЛЯ - В России предложили ввести ответственность за призывы к отказу от прививки от COVID-19, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает МВК по нераспространению COVID-19, с данной инициативой выступил 1-й заместитель председателя общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Соответствующее письмо он отправил главе российского Министерства юстиции Константину Чуйченко.

В письме Петров призывает ввести уголовную ответственность за лозунги по отказу от вакцинации. Он обращает внимание, что отдельная часть общества не желает делать прививку, а другие сомневаются из-за распространяемых антиваксерами домыслов о вреде вакцин. Также он допустил введение уголовного наказания для медиков, помогающих гражданам приобретать поддельные сертификаты о вакцинировании.

В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании", — цитирует Петрова агентство RT.

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