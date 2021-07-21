В СКО от коронавируса скончался годовалый ребенок

ПЕТРОПАВЛОВСК. 20 ИЮЛЯ - За последние три дня в Северо-Казахстанской области от коронавируса скончались четыре человека, среди них годовалый ребенок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За последние три дня в СКО от коронавируса скончались четыре человека, один из них - ребёнок, которому было всего 14 месяцев. В управлении здравоохранения региона выразили мнение о том, что летального исхода можно было бы избежать, если бы родители и близкие люди получили вакцину от КВИ. Только через них вирус мог попасть к ребенку, пишет 7152.kz

В ведомстве отметили, что вакцинированный человек может заразиться коронавирусной инфекцией, но он перенесет ее в бессимптомной и легкой форме. Полноценный иммунитет формируется только через 45 дней после получения второго компонента прививки.

Согласно информации, ежедневно в реанимацию инфекционных стационаров региона поступает не менее семи человек, сейчас на больничных койках лежат 28 североказахстанцев в тяжёлом состоянии. Загруженность инфекционных мест с 1 июля выросла с 27% до 47%.





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