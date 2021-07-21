Полицейские Туркестанской области выявили три подпольных тоя

Фото: Polisia.kz.

ТУРКЕСТАН. 20 ИЮЛЯ - Нарушителей карантина выявили в Туркестанской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В одном из заведений Сарыагашского района полицейские остановили беташар с участием более 150 гостей, а в другой тойхане выявили сундет той, куда собралось около 180 человек, сообщает Polisia.kz

Также в ходе отработок сотрудники полиции выявили еще одно заведение, где жители проводили бесик той, на котором присутствовали свыше 80 гостей.

По всем выявленным фактам собранные по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) материалы направили в районный СЭС для принятия законного решения.

По состоянию на 23.59 19 июля в Казахстане подтверждено 499 111 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 4889 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Туркестанской области - 160.

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