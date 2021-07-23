Депутаты НПК призвали расследовать ситуацию с неправильным хранением вакцин

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НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - Депутаты Народной партии Казахстана призывают расследовать ситуацию с неправильным хранением вакцин, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

С таким обращением мажилисмены обратились в адрес Министерства здравоохранения РК и Генеральной прокуратуры.

Они потребовали расследовать ситуацию с неправильным хранением вакцин от COVID-19, заставить виновных компенсировать нанесенный ущерб и оказать помощь уязвимым пациентам, привитым неэффективными вакцинами", - сообщили в пресс-службе партийной организации.

Как сообщил в понедельник президент РК Касым-Жомарт Токаев, в 30% прививочных пунктов страны, вакцины хранились в ненадлежащих условиях, без соблюдения необходимого температурного режима, что снизило эффективность действия препарата.

Мы просим Министерство здравоохранения не молчать!", - заявили депутаты.

Народники считают, что Минздраву необходимо провести тщательное расследование этого вопроса и обнародовать его результаты.

В частности, необходимо выяснить, в каких регионах и в каких больницах пациенты получали вакцины со сниженной эффективностью. И что делать людям, чье здоровье по-прежнему находится под угрозой вируса? Эти люди поверили государству, но государство не смогло обеспечить им безопасность", - сообщили в НПК.

По мнению народников, специалисты, ответственные за нарушения при хранении вакцины, должны компенсировать затраты на нее. Кроме того, проблемой должна заняться Генпрокуратура страны: найти виновных и предотвратить повторение аналогичной ситуации.

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