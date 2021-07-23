Эпидситуация по заболеваемости КВИ в столице остается напряженной

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - В столице ежедневно в течение недели регистрируется от 1200 до 1500 случаев коронавирусной инфекции, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





Об эпидемиологической ситуации в городе рассказала заместитель главного государственного санитарного врача Нур-Султана Жанна Пралиева, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Эпидемиологическая ситуация в столице по заболеваемости COVID-19 остается напряженной. Ежедневно в течение недели регистрируется от 1200 до 1500 случаев коронавирусной инфекции. За последнюю неделю зарегистрировано 9934 случаев COVID-19, что выше предыдущей недели на 37,5%", - сообщила заместитель санврача столицы.

По ее словам, 80,6% заболевших - взрослое население, 16,6% - дети, 2,7% - подростки.

Одной из основных причин такого резкого роста заболеваемости КВИ эпидемиологи называют распространение Дельта-штамма коронавируса, который отличается высокой степенью передаваемости и агрессивным течением заболевания.

Также рост связан с летними отпусками, люди активно перемещаются по стране, при этом пренебрегают защитными мерами, не соблюдая масочный режим, посещая места массового скопления людей", - добавила Жанна Пралиева.

Напомним, в Нур-Султане дети до 14 лет составляют 16,6% от общего числа заражённых COVID-19.

Ранее стало известно, что в Алматы введут дополнительные ограничения из-за четырехкратного роста заражения COVID-19.

По состоянию на 23.59 21 июля в Казахстане подтверждено 509 998 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 5708 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 1369.

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