Опубликован список нарушивших карантин жителей Алматы

По данным ведомства, за нарушение 14-дневного домашнего карантина на 30 МРП были оштрафованы 80 жителей с "красным статусом", притом двое из них привлечены к штрафу дважды.

Алматинцы с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 посещали общественные места и пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по Ashyq: ЦОН, ресторан, фитнес-центры, аэропорт и другие. Указанные жители с "красным статусом" не были допущены на объекты, работающие по проекту Ashyq. Нарушающие режим самоизоляции жители являются сотрудниками банков, вузов, торговли, ресторанов, организаций образования, связи, пенсионного фонда и других объектов", - проинформировали в департаменте.

Ведомство призывает горожан, находящихся на амбулаторном лечении, не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом. Лицам, находившимся в контакте с зараженными, также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления во избежание заражения других людей.

На сайте департамента опубликован список жителей с "красным статусом", нарушивших 14-дневный домашний карантин и привлечённых к штрафу в размере 30 МРП.

Алатауский район:

Сейлбекова Балауса

Касенов Гани

Нургожаева Ботагоз Талгатовна

Муккаев Марат

Маулмсейтова Назерке

Женис Акерке

Сыздыков Жанат

Жакиманова Гульфайруз

Тажибай Рауан

Женис Акерке (повторно)

Омирбек Талшын





Алмалинский район:

Алиева Зарина Дильшатовна

Сеилов Данат Жаукенович

Тугельбаев Максат Серикович

Тян Анастасия Юрьевна

Абугалиева Назерке Серіккызы

Айкын Якуп

Кораласбаев Шынгыс Байтанулы

Арыстан Аслан

Ерланкызы Асель

Жанбырбай Жасулан Аскарулы





Ауэзовский район:

Темирханова Мадина Еркебулановна

Амиралиев Арман Алиаскарович

Арынова Гулбаян Тасболаткызы





Бостандыкский район:

Кузнецов Денис Владимирович

Максут Алия Байдалаевна

Абенов Эльдар Муратович

Коломацкая Елена Александровна

Ерманов Жанат Рахметулинович

Ким Ольга Брониславовна

Клышпаева Арина Алиевна

Заурбекова Динара Канатовна

Алимжанов Нариман Алимжанулы

Алшимбаева Дина Унербеккызы

Даулет Назым Бакыткызы

Жунусов Марат Рахимбекович

Абдижаппаров Серик Кайырбаевич

Тукеева Самал Сериковна

Бекберген Бактияр Таліпулы

Касентаева Асем Жомарткызы

Садыбекова Диана Айтбаевна

Тулепова Шолпан Танкибаевна

Абишева Садия Булатовна

Дакерова Сандугаш Болатбайкызы

Елеусиз-улы Естай

Хван Максим Владимирович

Шаштай Жаксылык Дуйсебайулы

Акшалов Багдад Кыдыралиевич

Ким Александра Юрьевна

Ашимова Аружан Сунгатбайкызы

Мырзабеков Сержан Пернебекович

Хван Сергей Михайлович

Абызова Айгуль Ахметжановна

Айтуарова Гульбану Садуакасовна

Рыскулбекова Даяна Амребеккызы

Кумар Мирас Ержанулы

Болатбай Толганай Нурганаткызы

Налыбекова Асел Аділбеккызы





Жетысуский район:

Юсупова Зухра Аскарбековна

Айткулов Саитжан Мусабекович





Медеуский район:

Байказаков Жакупаргазы Кумарбекович

Рыспеков Тимур Закишевич

Орынбек Ализа Орынбеккызы

Наурызбайский район:

Коджинов Ерсын Айбекович

Ким Сергей Анатольевич

Абаева Каламкас Жолдасбаевна

Биримкулова Шарлотта Турсынбаевна

Ардаккызы Анель

Мукушев Хаким Омирзакович

Анарбек Айгерим

Ахат Думан

Ауезхан Жанна Жанатовна

Жексенбаева Данагуль Игим-кадыровна

Имирова Зухра Турсуновна





Турксибский район:

Закиева Айдана Канатовна

Садыкова Мадина Абдуллаевна

Жумагулова Аселхан Манапкызы

Олжабаева Зарина Алтынбеккызы

Калюжная Светлана Евгеньевна

Максим Нурбол Сакенулы

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