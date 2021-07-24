В Минздраве рассказали о надбавках медработникам

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният на пресс-конференции в СЦК ответила на вопрос о надбавках медработникам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По поручению главы государства министерством разработан проект приказа. Определены категории медиков. Этот проект приказа сейчас очень бурно обсуждается, не только среди медицинских организаций, управлений здравоохранения, но и на сайте открытых НПА", - сказала Гиният.

Она проинформировала, что определены несколько категорий врачей, которые работают в ковидных стационарах.

Этот перечень даже расширен - это врачи-реаниматологи, анестезиологи, инфекционисты, анастезисты, эпидемиологи, психологи, социальные работники ПМСП, работники Центра ядерной медицины, также патологоанатомы", - уточнила спикер.

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