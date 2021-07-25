Масочный режим в общественном транспорте усилят в Алматы

АЛМАТЫ. 24 ИЮЛЯ - Полицейские Алматы призывают усилить контроль за масочным режимом, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

"В настоящее время наблюдается недостаточный контроль со стороны водителей общественного транспорта по соблюдению пассажирами ограничительных мер", - сообщили в департаменте полиции города.

Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в республике, полиция Алматы поручила руководителям автобусных парков принять следующие жёсткие меры:

– усилить контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима в общественном транспорте и метрополитене;

- при высадке и посадке водителям автобусов предупреждать пассажиров о соблюдении ограничительных мер;

– руководителям автобусных парков взять на контроль проведение ежедневной санитарной обработки автобусов и троллейбусов;

– рассмотреть вопрос о введении контролеров, которые будут следить за соблюдением масочного режима как персоналом, так и пассажирами;

– в случае выявления злостных нарушителей карантинных мер вызывать 102 для привлечения лиц к административной ответственности.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства