Сагинтаев дал ряд поручений по борьбе с коронавирусом в Алматы

АЛМАТЫ. 30 ИЮЛЯ - На рабочем совещании под председательством акима Алматы Бакытжана Сагинтаева рассмотрели текущую эпидемиологическую ситуацию в городе, обсудили вопросы сдерживания новой волны коронавирусной инфекции и предупреждения дальнейшего распространения вируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За минувшую неделю регистрация случаев КВИ возросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущей - с 5901 случаев до 9077 случаев, суточный прирост составил 1,7%. С 23 июля суточная регистрация КВИ превысила тысячу случаев, составив 22 498 случаев в текущем месяце. Это 29% от зарегистрированных 78283 случаев на 30 июля с начала года.

Пик очередной, четвертой волны COVID-19 в Алматы ожидается к середине августа со спадом в начале сентября. Нарастание удельного веса симптомных больных за последние семь дней продолжилось и составляет уже 90,7%.

Это свидетельствует о превалировании варианта Дельта среди циркулирующих возбудителей COVID-19", - подчеркнул глава городского акимата.

Руководителю ДСЭК города Сагинтаев поручил принять адекватные меры в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача страны. Необходимо усилить карантинные меры с целью сдерживания темпов распространения коронавирусной инфекции в мегаполисе.

Аким Алматы поручил усилить вакцинацию коллективов коммунальных предприятий и предпринимательского сообщества. Кроме того, он напомнил о том, что совместно с РПП "Атамекен" необходимо проводить разъяснительную работу с представителями бизнес-сообщества, акцентировав внимание на компаниях сферы услуг и общепита.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства