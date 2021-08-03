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Сводка эпидситуации на 2 августа: все регионы Казахстана в "красной" зоне

02.08.2021 82486
Сводка эпидситуации на 2 августа: все регионы Казахстана в "красной" зоне
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 1 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 587 952 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 7573 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане – 1489;
 
в городе Алматы – 1540;
 
в городе Шымкенте – 650;
 
в Акмолинской области – 268;
 
в Актюбинской области – 238;
 
в Алматинской области – 313;
 
в Атырауской области – 408;
 
в ВКО – 193;
 
в Жамбылской области – 250;
 
в ЗКО – 85;
 
в Карагандинской области – 901;
 
в Костанайской области – 256;
 
в Кызылординской области – 206;
 
в Мангистауской области – 224;
 
в Павлодарской области – 280;
 
в СКО – 157;
 
в Туркестанской области – 115.
 
В Казахстане за сутки 4681 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 482 958 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 августа 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области.
 
На 1 августа 2021 году в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 429 636 человек, 2-м компонентом провакцинировано 3 837 063 человек.
 
Дополнено: По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 1 августа 2021 года зарегистрировано 6043 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 31 июля от КВИ скончались 86 человек. 
 
31 июля 2021 года зафиксировано 87 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 16 летальных исходов и 106 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 61 255, летальных случаев – 3740, выздоровевших – 54 764.
 
На 2 августа лечение от КВИ продолжают получать 101 702 человек (98 951 КВИ+ и 2751 КВИ-), из них:
 
- в стационарах находится 28 541 пациентов;
 
- на амбулаторном уровне – 73 161 пациентов. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии – 1 676 пациентов;
 
- в состоянии крайней степени тяжести – 402 пациента;
 
- на аппарате ИВЛ – 196 пациентов. 

 

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