В Казахстане при ухудшении эпидситуации в стационарах дополнительно развернут 12 тыс. коек

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НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - По состоянию на 4 августа текущего года в Казахстане развёрнуто 52 803 инфекционные койки, занятость по республике составляет 56%, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила руководитель управления стационарной и стационарозамещающей помощи Айма Сагындыкова, по сравнению с июлем количество задействованных медицинских организаций увеличилось с 326 до 339, число коек увеличилась на 10 тысяч. Количество реанимационных коек в инфекционных стационарах составляет 4 795, заняты 46%.

Наибольший процент занятости коек отмечается в городах Шымкент, Нур-Султан, Кызылординской и Костанайской областях, занятость реанимационных коек - в Нур-Султане, Мангистауской и Атырауской областях. В случае осложнения эпидемиологической ситуации имеется готовность дополнительно развернуть 12 000 инфекционных коек для лечения коронавирусной инфекции, до 50 500 реанимационных коек без остановки плановой медицинской помощи", - сказала Айма Сагындыкова.

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