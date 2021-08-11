В Алматы КВИ чаще заражаются самозанятые

АЛМАТЫ. 10 АВГУСТА - На заседании городского оперативного штаба по недопущению распространения КВИ под председательством заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова рассмотрены вопросы своевременной госпитализации и повышения эффективности лечения больных в связи с растущей нагрузкой на ковидные стационары, скорую помощь и систему ПМСП, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы достигла пика заболеваемости с регистрацией более 1,5 тыс. случаев в сутки. По данным ДСЭК Алматы, с 28 июля суточная регистрация КВИ превысила 1,5 тыс. случаев, составив 25,5 тыс. случаев в июле и 95 тыс. случаев с начала года. Ситуация также осложняется ростом доли симптомных больных, увеличившейся до 94%, сообщает пресс-служба акимата города.

Возросла нагрузка на службу первичной медико-санитарной помощи и службу скорой помощи. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 11 632 пациента, с симптомами - 11 090 в легкой и средней степени тяжести, без симптомов - 542.

В этой связи заместитель акима города Ержан Бабакумаров поручил управлению общественного здоровья повысить эффективность и качество медицинских услуг по лечению ковидных больных на дому на уровне ПМСП. Также поручено усилить работу скорой помощи и оказание экстренной помощи в отделениях реанимации и интенсивной терапии ковидных стационаров с целью снижения смертности.

Бабакумаров поручил также управлению общественного здоровья подготовить оперативный план по распределению нагрузки на медицинские организации в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Анализ возрастного состава за последние две недели показал снижение удельного веса заражений во всех возрастах, за исключением пожилых людей старше 60 лет - рост на 2%. Наибольшая заболеваемость регистрируется среди лиц в возрасте 20-39 лет (36%), 40-59 лет (25%) и 60 лет и старше (22%). Эти категории составляют 83% от всех заболевших. Тревогу вызывает рост заболеваемости на 2,1% лиц старше 60 лет, поступающих в стационары в тяжелом состоянии.

По занятости населения за последние 14 дней по-прежнему превалирует заболеваемость КВИ среди самозанятых - 43,2% (рост на 2,2%), работников различных ТОО, ИП, АО - 17,7% (снижение на 1,3%, свидетельствующее об усилении работы по вакцинации), пенсионеров - 17% (снижение на 0,2%), а также школьников - 9,1% (снижение на 0,1%) и детей дошкольного возраста - 5,8% (снижение на 0,2%), составляющие 93% от общего количества заболевших.

По вероятным местам отмечается рост заражений во внутриквартальных продуктовых магазинах почти на 3%, в супер- и гипермаркетах - на 1,3%; в общественном транспорте - на 1,4%, где заражения возросли до 17%, в парках отдыха на и пешеходных улицах - рост на 2,3% и в ЦОНах - рост на 0,6%.

Зафиксирован рост удельного веса заразившихся при посещении объектов-участников проекта Ashyq с 200 до 238 человек, свидетельствующий о недостаточном контроле за посетителями при входе.

На сегодня в пятерку основных мест заражения входят объекты торговли - 32% (рост на 2%), где лидируют продуктовые торговые сети, внутриквартальные магазины. Кроме того, чаще всего заражения происходят в общественном транспорте - 16,8% (рост на 1,4%), на продуктовых рынках - 13% (рост на 0,3%). Резко возросла заражаемость в парках и на пешеходных улицах - с 4,6 до 6,9 % (рост на 2,3%).

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Алматы призывает горожан активнее вакцинироваться. По данным специалистов, вакцинированные в случае заражения легче переносят болезнь. При этом 98% пациентов, попадающих в реанимации, не получали прививку против COVID-19.

По состоянию на 23.59 9 августа в Казахстане подтверждено 649 120 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 7235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 1486.

Вакцинацию работников трудовых коллективов начнут проверять в Алматы с 1 сентября текущего года.

10 августа в Алматы из Пекина прибыла первая партия китайской вакцины Vero Сell компании Sinopharm.

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