Пациентка с поддельным паспортом вакцинации попала в реанимацию в Павлодаре

ПАВЛОДАР. 13 АВГУСТА - Павлодарка с поддельным паспортом вакцинации попала в реанимацию, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое, сообщает Pavlodarnews.kz.
Для нас важно, прошел ли человек вакцинацию, чтобы понять причину утяжеления состояния. Об этом мы спрашиваем поступающих. В данном случае никто не ставил целью разоблачение. Женщина старше 60 лет. Она сама и ее родственники признались, что паспорт вакцинации был куплен. Женщина уже пожалела, что купила фиктивный паспорт. По ее словам, документ был приобретен не в Павлодарской области", - сообщил на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций руководитель управления здравоохранения области Айдар Ситказинов.
Как сообщил спикер, сейчас пациентка находится на искусственной вентиляции легких, ее состояние оценивается как тяжелое.
По его словам, в Павлодарской области увеличились темпы вакцинации первым компонентом в 1,4 раза. Всего первый компонент вакцины от COVID-19 получили 245 644 человека, или 54,5%, второй - 192 709 человек, или 42,7% от плана в 450 тысяч человек.
Всего на стационарном лечении сейчас находится 1601 человек, из них 115 - в реанимации.
С начала года зарегистрировано 293 летальных случая от коронавируса, из них в июле - 81. С начала августа 47 павлодарцев умерли от COVID-19.
Ранее сообщалось, что четверо медицинских работников одной из поликлиник Павлодара подделывали паспорта вакцинации. Всего было изъято 200 фальшивых паспортов.
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