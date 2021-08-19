В находящихся в красной зоне регионах будет сохраняться локдаун выходного дня

НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - В находящихся в "темно-красной" и "красной" зонах регионах будет сохраняться локдаун выходного дня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Всем регионам и госорганам - расширить информационную работу о необходимости вакцинации. Необходимо сохранить локдаун выходного дня в регионах, находящихся в "красной" зоне", - сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания правительства.
Дополнено. Премьер-министр отметил, что в целом эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Занятость инфекционных коек составляет 53%, реанимационных - 47%. Всего вакцинировано свыше 6,1 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито 4,8 млн человек.
В рамках подготовки к новому учебному году необходимо завершить вакцинацию учителей к 25 августа, усилить контроль за готовностью учебных заведений", - поручил премьер.
Как сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, в Казахстане прирост заболеваемости за неделю снизился на 2%. На 18 августа зарегистрировано 708 379 случаев с положительным результатом КВИ+ и 666 381 с КВИ -. Все регионы, за исключением Туркестанской области, находятся в красной зоне.
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