Сводка эпидситуации в РК: в зеленой зоне остается один регион

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НУР-СУЛТАН. 28 АВГУСТА - За прошедшие сутки зарегистрировано 6 233 случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране области подтверждено 773 934 случая, из них:

в городе Нур-Султан - 602,

в городе Алматы - 1506,

в городе Шымкенте - 246,

в Акмолинской области - 258,

в Актюбинской области - 420,

в Алматинской - 436,

в Атырауской области - 315,

в ВКО - 191,

в Жамбылской области - 157,

в ЗКО - 115,

в Карагандинской области - 815,

в Костанайской области - 256,

в Кызылординской области - 177,

в Мангистауской области - 213,

в Павлодарской области - 335,

в СКО - 120,

в Туркестанской области - 71.

В Казахстане 7353 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 656 887 человек от COVID-19.

На 28 августа лечение от КВИ продолжают получать 114 764 человека (108 064 КВИ + и 6 700 КВИ-), из них:

в стационарах находится 25 694 пациента,

на амбулаторном уровне - 89 070 пациентов.





Из числа заболевших КВИ + и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 1 810 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести - 506 пациентов,

на аппарате ИВЛ - 308 пациентов.

На 27 августа в Казахстане 1-компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 564 783 человек, 2-компонентом провакцинировано 5 283 826 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 августа в красной зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В зеленой зоне: Туркестанская область.

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