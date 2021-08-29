Сводка эпидситуации в РК: в зеленой зоне остается один регион

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НУР-СУЛТАН. 28 АВГУСТА - За прошедшие сутки зарегистрировано 6 233 случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране области подтверждено 773 934 случая, из них:
в городе Нур-Султан - 602,
в городе Алматы - 1506,
в городе Шымкенте - 246,
в Акмолинской области - 258,
в Актюбинской области - 420,
в Алматинской - 436,
в Атырауской области - 315,
в ВКО - 191,
в Жамбылской области - 157,
в ЗКО - 115,
в Карагандинской области - 815,
в Костанайской области - 256,
в Кызылординской области - 177,
в Мангистауской области - 213,
в Павлодарской области - 335,
в СКО - 120,
в Туркестанской области - 71.
В Казахстане 7353 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 656 887 человек от COVID-19.
На 28 августа лечение от КВИ продолжают получать 114 764 человека (108 064 КВИ + и 6 700 КВИ-), из них:
- в стационарах находится 25 694 пациента,
- на амбулаторном уровне - 89 070 пациентов.
Из числа заболевших КВИ + и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 1 810 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести - 506 пациентов,
- на аппарате ИВЛ - 308 пациентов.
На 27 августа в Казахстане 1-компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 564 783 человек, 2-компонентом провакцинировано 5 283 826 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 августа в красной зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В зеленой зоне: Туркестанская область.
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