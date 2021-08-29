Система Orphus

Сводка эпидситуации в РК: в зеленой зоне остается один регион

28.08.2021 13231
Сводка эпидситуации в РК: в зеленой зоне остается один регион
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 28 АВГУСТА - За прошедшие сутки зарегистрировано 6 233 случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране области подтверждено 773 934 случая, из них:
 
в городе Нур-Султан - 602,
 
в городе Алматы - 1506, 
 
в городе Шымкенте - 246, 
 
в Акмолинской области - 258, 
 
в Актюбинской области - 420, 
 
в Алматинской - 436, 
 
в Атырауской области - 315, 
 
в ВКО - 191, 
 
в Жамбылской области - 157, 
 
в ЗКО - 115, 
 
в Карагандинской области - 815, 
 
в Костанайской области - 256, 
 
в Кызылординской области - 177, 
 
в Мангистауской области - 213, 
 
в Павлодарской области - 335, 
 
в СКО - 120, 
 
в Туркестанской области - 71.
 
В Казахстане 7353 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 656 887 человек от COVID-19.
 
На 28 августа лечение от КВИ продолжают получать 114 764 человека (108 064 КВИ + и 6 700 КВИ-), из них: 
 
  • в стационарах находится 25 694 пациента,
  • на амбулаторном уровне - 89 070 пациентов. 

Из числа заболевших КВИ + и КВИ- находятся:
 
  • в тяжелом состоянии - 1 810 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести - 506 пациентов,
  • на аппарате ИВЛ - 308 пациентов. 
 
На 27 августа в Казахстане 1-компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 564 783 человек, 2-компонентом провакцинировано 5 283 826 человек.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 августа в красной зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
 
В зеленой зоне: Туркестанская область.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая