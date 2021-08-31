Сводка эпидситуации в РК: за сутки от КВИ и пневмонии скончалось 124 человека

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За прошедшие сутки зарегистрировано 5222 новых случая заболевания, из них:
- в городе Нур-Султане - 522;
- в городе Алматы - 1489;
- в городе Шымкенте - 96;
- в Акмолинской области - 257;
- в Актюбинской области - 264;
- в Алматинской области - 424;
- в Атырауской области - 226;
- в ВКО - 160;
- в Жамбылской области - 100;
- в ЗКО - 86;
- в Карагандинской области - 624;
- в Костанайской области - 256;
- в Кызылординской области - 106;
- в Мангистауской области - 154,
- в Павлодарской области - 330;
- в СКО - 74;
- в Туркестанской области - 54.
За прошедшие сутки в РК 4938 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 667 096 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 30 августа лечение от КВИ продолжают получать 115 694 человека (108 831 КВИ+ и 6863 КВИ-), из них: в стационарах находится 26 181 пациент, на амбулаторном уровне - 89 513 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 1793 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 495 пациентов, на аппарате ИВЛ - 232 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 29 августа 2021 года зарегистрировано 9222 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом. 28 августа от КВИ скончалось 104 человека.
28 августа зафиксировано 63 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 20 летальных исходов и 18 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 69 693, летальных случаев - 4406, выздоровевших - 58 424.
На 29 августа I компонентом вакцины против коронавирусной инфекции в РК провакцинировано 6 611 018 человек, II компонентом - 5 339 029 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах на 30 августа, в "красной" зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. В "зеленой" зоне - Туркестанская область.
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