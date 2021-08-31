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Сводка эпидситуации в РК: за сутки от КВИ и пневмонии скончалось 124 человека

30.08.2021 9694
Сводка эпидситуации в РК: за сутки от КВИ и пневмонии скончалось 124 человека
Фото: reuters.com
НУР-СУЛТАН. 30 АВГУСТА - В Казахстане на сегодня подтверждено 785 149 случаев коронавирусной инфекции с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 5222 новых случая заболевания, из них: 
 
  • в городе Нур-Султане - 522; 
  • в городе Алматы - 1489; 
  • в городе Шымкенте - 96; 
  • в Акмолинской области - 257; 
  • в Актюбинской области - 264;
  • в Алматинской области - 424; 
  • в Атырауской области - 226; 
  • в ВКО - 160;  
  • в Жамбылской области - 100; 
  • в ЗКО - 86; 
  • в Карагандинской области - 624; 
  • в Костанайской области - 256;
  • в Кызылординской области - 106; 
  • в Мангистауской области - 154, 
  • в Павлодарской области - 330;
  • в СКО - 74; 
  • в Туркестанской области - 54.
 
За прошедшие сутки в РК 4938 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 667 096 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 30 августа лечение от КВИ продолжают получать 115 694 человека (108 831 КВИ+ и 6863 КВИ-), из них: в стационарах находится 26 181 пациентна амбулаторном уровне - 89 513 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 1793 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 495 пациентов, на аппарате ИВЛ - 232 пациента
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 29 августа 2021 года зарегистрировано 9222 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом. 28 августа от КВИ скончалось 104 человека.
 
28 августа зафиксировано 63 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции20 летальных исходов и 18 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 69 693, летальных случаев - 4406, выздоровевших - 58 424.
 
На 29 августа I компонентом вакцины против коронавирусной инфекции в РК провакцинировано 6 611 018 человекII компонентом - 5 339 029 человек
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах на 30 августа, в "красной" зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. В "зеленой" зоне - Туркестанская область.
 

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