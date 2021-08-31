Сводка эпидситуации в РК: за сутки от КВИ и пневмонии скончалось 124 человека

Фото: reuters.com

НУР-СУЛТАН. 30 АВГУСТА - В Казахстане на сегодня подтверждено 785 149 случаев коронавирусной инфекции с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5222 новых случая заболевания, из них:

в городе Нур-Султане - 522;

в городе Алматы - 1489;

в городе Шымкенте - 96;

в Акмолинской области - 257;

в Актюбинской области - 264;

в Алматинской области - 424;

в Атырауской области - 226;

в ВКО - 160;

в Жамбылской области - 100;

в ЗКО - 86;

в Карагандинской области - 624;

в Костанайской области - 256;

в Кызылординской области - 106;

в Мангистауской области - 154,

в Павлодарской области - 330;

в СКО - 74;

в Туркестанской области - 54.

За прошедшие сутки в РК 4938 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 667 096 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 30 августа лечение от КВИ продолжают получать 115 694 человека (108 831 КВИ+ и 6863 КВИ-), из них: в стационарах находится 26 181 пациент, на амбулаторном уровне - 89 513 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 1793 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 495 пациентов, на аппарате ИВЛ - 232 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 29 августа 2021 года зарегистрировано 9222 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом. 28 августа от КВИ скончалось 104 человека.

28 августа зафиксировано 63 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 20 летальных исходов и 18 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 69 693, летальных случаев - 4406, выздоровевших - 58 424.

На 29 августа I компонентом вакцины против коронавирусной инфекции в РК провакцинировано 6 611 018 человек, II компонентом - 5 339 029 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах на 30 августа, в "красной" зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. В "зеленой" зоне - Туркестанская область.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства